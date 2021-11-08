Стало известно имя нового руководителя аппарата советов Нижнекамского района

Алмаз Гиззатуллин – выпускник КФУ и Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ. Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района

8 ноября власти Нижнекамского района Татарстана во время делового понедельника объявили о кадровых изменениях в составе. Руководителем аппарата советов района назначен Алмаз Гиззатуллин.

Он сменил на этом посту Артура Сафина. Коллективу его представил исполняющий обязанности главы районного исполкома Рамиль Муллин.

Алмаз Гиззатуллин - уроженец Нижнекамска. Окончил КФУ по специальности "Юриспруденция" и Российскую академию народного хозяйства при Президенте РФ. До новой должности был главой филиала коллегии адвокатов Татарстана.