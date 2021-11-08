Жители Набережных Челнов жалуются на потопы в подъездах домов после дождя

Житель одного из домов заснял на видео, как в подъезде по стенам стекает вода. Фото: скриншот из видео

От жителей Набережных Челнов в соцсетях поступают жалобы на водопады в подъездах многоквартирных домов после дождей. Из-за количества таких зданий ситуация приобрела массовый характер. Владельцы квартир применяют подручные средства, чтобы избавиться от воды. Горожане заявляют, что управляющие компании не реагируют.

Так, автор одного из видео заснял потоп в доме №41/03, в котором, как он заявил, недавно провели капитальный ремонт. Обновили в том числе и крышу. Однако после дождя вода все равно попала в подъезд. Жители дома черпали воду совками на лестничных площадках.

Причиной потопа в доме №27/05 стала забитая ливневка. Затопило один из подъездов, сломался лифт. По словам жителей дома, в «Челныстройремонте», который обслуживает здание, заявили, что аварийная служба уже выезжала по вызову. Сотрудники доложили, что все нормально. Также в организации предложили собственникам квартир вытирать воду тряпками.

Один из жителей дома №2/08 снял на видео, как в подъезде по стенам стекает вода. Она добралась и до проводов. По словам автора ролика, такое здесь происходит после каждого дождя или во время таяния снега. Местные жители целый год не могут добиться должной реакции и действий управляющей компании.

А в доме №3/19 и вовсе образовался водопад. Жители сообщают, что в здании нет отопления, во всем подъезде вода, аварийные службы не приезжают.