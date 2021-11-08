УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ и выбился в лидеры турнирной таблицы

УНИКС забрался на вершину турнирной таблицы, завершив матч со счетом 69:64. Фото: unics.ru

7 ноября УНИКС одержал победу в домашнем матче с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Команда смогла перебить двузначную разницу во время игры. Финальный счет – 69:64. УНИКС вышел в лидеры турнирной таблицы. Сообщает пресс-служба клуба.

Первая четверть для казанской команды началась плохо. Никто из игроков стартового состава не забивал почти пять минут. Ситуацию исправил Лоренцо Браун, реализовав два штрафных. За ним с трехочковым подоспел Айзейя Кэнаан. Четверть завершилась со счетом 13:18.

Во вторые 15 минут Кэнаан с чередой трехочковых максимально сократил преимущество ЦСКА, но гостям снова удалось вырваться вперед. Разница составляла 12 очков при счете 19:31. К концу половины матча ЦСКА до сих пор не сдавал позиции – 32:36 в его пользу.

В третьей четверти матча гости снова добились двузначной разницы. УНИКС то и дело минимизировал преимущество ЦСКА, но потери команды снова приводят к максимальному отрыву противника за матч в 12 очков.

В последние десять минут команду вытаскивают Хезонья и Кэнаан, сократив разрыв до минимума - 51:52. Затем Лоренцо Браун впервые в матче выводит УНИКС вперед — 57:56. Команды обмениваются штрафными, но ЦСКА допускает больше ошибок. В итоге, Хезонья и Джекири выводят УНИКС вперед, реализовав по два штрафных. Финальный счет – 69:64. УНИКС стал единоличным лидером Единой Лиги ВТБ.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что команде нужно усиливаться в нападении. Он отметил, что матч баскетболисты начали плохо, неуверенно. Поэтому хозяевам всю игру пришлось догонять гостей. УНИКСу удалось выбить преимущество только в игре от защиты. Однако, по мнению Перасовича, для побед в выездных матчах нужно лучше действовать в нападении.