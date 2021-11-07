На поставку новогодней иллюминации власти Казани выделят 5 миллионов рублей

Заявки от поставщиков для участия в торгах принимаются до 16 ноября текущего года Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководство Казани потратит пять миллионов рублей на поставку новогодней иллюминации. Информация об аукционе с такой начальной суммой размещена на сайте госзакупок.

К празднику в городе появится, в частности, фотозона «Часы» за 987 тысяч рублей и две декоративные арки за 767 тысяч и 1,32 миллиона рублей соответственно. Одна из арок нужна для оформления сцены. Декорации расположат по адресу: улица Волгоградская, 32.

В документе также значатся две декоративные тригональные призмы. Первая – с подсветкой – стоит 87 тысяч рублей. Вторая будет оформлена в виде фонтана с декоративными призмами «С Новым годом!» и «Яңа ел белән!» и снежинками на прорезь, она обойдется в 1,05 миллиона рублей.

Заявки от поставщиков для участия в торгах принимаются до 16 ноября текущего года. Аукцион пройдет 18 ноября.