В Татарстане зафиксировано 228 новых случаев COVID-19

Результаты подтверждены, все случаи протекают под медицинским наблюдением
Фото: Олег ЗОЛОТО
За минувшие сутки в Татарстане выявлено 228 случаев коронавирусной инфекции. Три случая оказались завозными, 225 – контактные. Самое большое количество заразившихся зафиксировано в Казани – 154 человека.
Результаты подтверждены, все случаи протекают под медицинским наблюдением.
В стационар больницы госпитализировали 57 человек, 171 получает лечение на дому.
В настоящее время в Татарстане зарегистрировано 32 165 случаев заражения. Выздоровело за весь период 25 917 человек, в том числе 48 – за минувшие сутки.