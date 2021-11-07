В Татарстане зафиксировано 228 новых случаев COVID-19

Результаты подтверждены, все случаи протекают под медицинским наблюдением Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявлено 228 случаев коронавирусной инфекции. Три случая оказались завозными, 225 – контактные. Самое большое количество заразившихся зафиксировано в Казани – 154 человека.

Результаты подтверждены, все случаи протекают под медицинским наблюдением.

В стационар больницы госпитализировали 57 человек, 171 получает лечение на дому.

В настоящее время в Татарстане зарегистрировано 32 165 случаев заражения. Выздоровело за весь период 25 917 человек, в том числе 48 – за минувшие сутки.