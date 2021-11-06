В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 1 050

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате патологоанатомической экспертизы 6 ноября в республике были подтверждены еще девять смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

Так, очередными жертвами инфекции стали 64-х, 67-ми, 69-ти, 50-ти и 68-ми летние женщины, а также 73-х, 85-ти, 70-ти и 91 летние мужчины. Таким образом число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 050.

Напомним, что только за прошедшие сутки в республике было выявлено 217 новых случаев заражения и 121 из них приходится на Казань. Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 31 937 человек, 25 869 из которых смогли выздороветь.