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Общество6 ноября 2021 14:45

Гидрометцентр Татарстана предупреждает о сильном ветре и гололедице

Также ожидается ухудшение видимости из-за осадков
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Прогнозируются дожди и мокрый снег.

Прогнозируются дожди и мокрый снег.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью и днем 7 ноября на территории республики ожидаются сильный ветер с порывами 17-22 м/с, также в восточных районах в это время прогнозируется ухудшение видимости из-за дождя и мокрого снега - до 1-2 километров, кроме этого на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

При этом, по данным специалистов управления, осадки, образование гололедицы на дорогах ночью и утром также возможны и в понедельник, 8 ноября.