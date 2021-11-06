Гидрометцентр Татарстана предупреждает о сильном ветре и гололедице

Прогнозируются дожди и мокрый снег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью и днем 7 ноября на территории республики ожидаются сильный ветер с порывами 17-22 м/с, также в восточных районах в это время прогнозируется ухудшение видимости из-за дождя и мокрого снега - до 1-2 километров, кроме этого на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

При этом, по данным специалистов управления, осадки, образование гололедицы на дорогах ночью и утром также возможны и в понедельник, 8 ноября.