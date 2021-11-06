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Общество6 ноября 2021 13:16

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета Татарстана доложить ему о нераскрытых убийствах прошлых лет

Их расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Такое решение председатель Следственного комитета России принял после публикации в местном СМИ. Фото: СУ СК России

Такое решение председатель Следственного комитета России принял после публикации в местном СМИ. Фото: СУ СК России

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю управления ведомства в Татарстане Валерию Липскому доложить о нераскрытых убийствах прошлых лет.

- Их расследование по поручению Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Там отмечают, что данное решение председателем ведомства было принято после публикации в местном СМИ.