Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета Татарстана доложить ему о нераскрытых убийствах прошлых лет

Такое решение председатель Следственного комитета России принял после публикации в местном СМИ. Фото: СУ СК России

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю управления ведомства в Татарстане Валерию Липскому доложить о нераскрытых убийствах прошлых лет.

- Их расследование по поручению Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Там отмечают, что данное решение председателем ведомства было принято после публикации в местном СМИ.