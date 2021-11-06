В Татарстане из-за ожидаемого наплыва желающих привиться от коронавируса в пунктах вакцинации откроют дополнительные кабинеты

Наплыв прогнозируется исходя из данных о первых прививках, которые начали делать после введения в регионе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Фото: Анастасия Осипова

В республике с 11 ноября ожидается очередной наплыв желающих привиться от коронавируса. Речь идет именно о тех, кто придет за второй инъекцией двухкомпонентной вакцины, сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.

По его словам, именно из-за наплыва таких посетителей было принято решение открывать в пунктах вакцинации дополнительные кабинеты.