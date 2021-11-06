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Общество6 ноября 2021 12:48

В Татарстане из-за ожидаемого наплыва желающих привиться от коронавируса в пунктах вакцинации откроют дополнительные кабинеты

Они будут работать для тех, кто придет уже за второй инъекцией препарата
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Наплыв прогнозируется исходя из данных о первых прививках, которые начали делать после введения в регионе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

Наплыв прогнозируется исходя из данных о первых прививках, которые начали делать после введения в регионе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

Фото: Анастасия Осипова

В республике с 11 ноября ожидается очередной наплыв желающих привиться от коронавируса. Речь идет именно о тех, кто придет за второй инъекцией двухкомпонентной вакцины, сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.

По его словам, именно из-за наплыва таких посетителей было принято решение открывать в пунктах вакцинации дополнительные кабинеты.