В Татарстане из-за ожидаемого наплыва желающих привиться от коронавируса в пунктах вакцинации откроют дополнительные кабинеты

Наплыв прогнозируется исходя из данных о первых прививках, которые начали делать после введения в регионе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.
Фото: Анастасия Осипова
В республике с 11 ноября ожидается очередной наплыв желающих привиться от коронавируса. Речь идет именно о тех, кто придет за второй инъекцией двухкомпонентной вакцины, сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.
По его словам, именно из-за наплыва таких посетителей было принято решение открывать в пунктах вакцинации дополнительные кабинеты.