За одни сутки в Татарстане выявили 217 новых случаев заражения коронавирусом

Из них 121 случай зафиксирован в Казани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за прошедшие сутки было зарегистрировано 217 новых случаев заражения коронавирусом, четыре из них являются завозными, а 213 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

В этот раз госпитализация понадобилась 60 зараженным, остальные – 157 человек, будут лечиться на дому. В антилидерах по суточному приросту новых случаев коронавируса в регионе по-прежнему Казань – 121 инфицированный, следом идут Набережные Челны- 26 заболевших.

Всего, по состоянию на 6 ноября, в Татарстане было выявлено 31 937 случаев коронавируса, 25 869 из них людям удалось выздороветь, а в 1 041 скончались.