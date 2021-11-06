Правительство Татарстана с 1 января 2022 года повысило зарплаты сотрудникам госучреждений

В последний раз им повышали зарплату в 2018 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике повышается зарплата сотрудникам госучреждений. В последний раз им ее повышали в 2018 году.

Так, с 1 января 2022-го зарплата бюджетникам будет рассчитываться исходя единой тарифной сетки, в которой прописаны разряды чиновников. Представители первого разряда (самый низший) будут получать 13 617 рублей оклада, а 18-го (самого наивысшего) – 18 450 рублей. Когда как ранее по тарифной сетке это было 2 329 и 10 478 рублей соответственно.