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Здоровье5 ноября 2021 18:38

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердили еще 11 случаев смерти от COVID-19

Очередными жертвами инфекции в республике стали восемь мужчин и три женщины
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1041.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1041.

Фото: Олег УКЛАДОВ

5 ноября Минздрав Татарстана сообщил еще об 11 смертях от коронавируса в республике.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - заявили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали восемь мужчин в возрасте 80, 70, 78, 60, 91, 70, 86 и 80 лет, а также трое женщин в возрасте 61, 67 и 37 лет.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1041.