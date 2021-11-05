За прошедшие сутки в Татарстане подтвердили еще 11 случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1041. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 ноября Минздрав Татарстана сообщил еще об 11 смертях от коронавируса в республике.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - заявили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали восемь мужчин в возрасте 80, 70, 78, 60, 91, 70, 86 и 80 лет, а также трое женщин в возрасте 61, 67 и 37 лет.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1041.