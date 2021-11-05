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Здоровье5 ноября 2021 16:56

В Татарстане увеличилось число болеющих коронавирусом в сложной форме

Количество тяжелых больных стало в два раза больше
Инзиля ШАКИРОВА
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При этом число бессимптомных форм уменьшилось в пять раз – с 32% до 6%.

При этом число бессимптомных форм уменьшилось в пять раз – с 32% до 6%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за последний год в два раза увеличилось число тяжелых форм COVID-19. Об этом сообщил главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.

Количество среднетяжелых форм заболевания в 2020 году составляло 40%, а в нынешнем — 70%. При этом число бессимптомных форм уменьшилось в пять раз – с 32% до 6%.

Врач также отметил, что увеличение количества случаев тяжелого протекания болезни влияет не только на рост смертности населения, но и создает повышенную нагрузку на ковид-госпитали. При этом люди в возрасте от 40 до 64 лет начали болеть в полтора раза чаще.