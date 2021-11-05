Бизнесмен из Набережных Челнов спас утопающую туристку в Египте

Предприниматель из Набережных Челнов отдыхает с семьей в Шарм-эль-Шейхе. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

4 ноября, на пляже в Египте течением унесло в открытое море туристку. Женщина начала кричать и звать на помощь. Единственным из всех постояльцев отеля, кто бросился спасать женщину, оказался предприниматель из Набережных Челнов, общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарстана Андрей Балта.

По словам очевидцев, Балта быстро схватил ласты и поплыл за тонущей женщиной. Через полчаса борьбы с течением они выплыли на берег.