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Происшествия5 ноября 2021 16:06

Бизнесмен из Набережных Челнов спас утопающую туристку в Египте

Девушку уносило течением в открытое море
Инзиля ШАКИРОВА
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Предприниматель из Набережных Челнов отдыхает с семьей в Шарм-эль-Шейхе.

Предприниматель из Набережных Челнов отдыхает с семьей в Шарм-эль-Шейхе.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

4 ноября, на пляже в Египте течением унесло в открытое море туристку. Женщина начала кричать и звать на помощь. Единственным из всех постояльцев отеля, кто бросился спасать женщину, оказался предприниматель из Набережных Челнов, общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарстана Андрей Балта.

По словам очевидцев, Балта быстро схватил ласты и поплыл за тонущей женщиной. Через полчаса борьбы с течением они выплыли на берег.