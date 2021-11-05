1,5 миллиона жителей Татарстана привились первым компонентом вакцины от коронавируса

170 пунктов вакцинации продолжают работать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 5 ноября в Татарстане более 1,5 миллиона человек получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом сегодня заявил главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.

Он также отметил, что второй компонент вакцины получили более одного миллиона жителей республики. Ревакцинацию прошли около 31 тысячи человек.

- 170 пунктов вакцинации продолжают работать, – напомнил Лопушов и призвал население сделать прививку от COVID-19.