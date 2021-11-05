В Татарстане прогнозируется сильный ветер и гололедица

Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Татарстанцев предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

5 ноября на территории региона и в Казани ночью и днем ожидается сильный ветер порывами 15-18 метров в секунду. Также ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Синоптики прогнозируют в ночное время +2..-3 градуса, днем обещают тепло до 8 градусов.

В МЧС советуют укрываться в подземных переходах или подъездах зданий и не стоять у рекламных щитов. При гололедице водителям следует увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений.