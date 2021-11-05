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Общество5 ноября 2021 10:41

В Татарстане прогнозируется сильный ветер и гололедица

В некоторых районах республики ухудшится видимость
Инзиля ШАКИРОВА
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Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Татарстанцев предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

5 ноября на территории региона и в Казани ночью и днем ожидается сильный ветер порывами 15-18 метров в секунду. Также ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Синоптики прогнозируют в ночное время +2..-3 градуса, днем обещают тепло до 8 градусов.

В МЧС советуют укрываться в подземных переходах или подъездах зданий и не стоять у рекламных щитов. При гололедице водителям следует увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений.