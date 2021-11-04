Владельцы детских центров Татарстана просят Рустама Минниханова разрешить работу после 7 ноября

Бизнесмены просят президента разрешить им работать с 8 ноября и впускать посетителей по QR-кодам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане владельцы игровых детских центров написали коллективное обращение к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой разрешить работать с 8 ноября и впускать посетителей по QR-кодам.

- Постановление Кабинета министров от 7 октября 2021 года существенно отразилось на деятельности наших детских развлекательных центров и привело к снижению посетителей на 80%. При этом кредитные обязательства, арендная плата, коммунальные, эксплуатационные платежи, расходы, связанные с обеспечением бизнеса, остались без изменений, - сказано в обращении предпринимателей республики.

Владельцы детских центров также попросили выделить им субсидию на заработные платы сотрудникам в период вынужденного простоя.