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Общество4 ноября 2021 16:25

Владельцы детских центров Татарстана просят Рустама Минниханова разрешить работу после 7 ноября

Также предприниматели хотят получить субсидию для поддержки бизнеса
Инзиля ШАКИРОВА
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Бизнесмены просят президента разрешить им работать с 8 ноября и впускать посетителей по QR-кодам.

Бизнесмены просят президента разрешить им работать с 8 ноября и впускать посетителей по QR-кодам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане владельцы игровых детских центров написали коллективное обращение к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой разрешить работать с 8 ноября и впускать посетителей по QR-кодам.

- Постановление Кабинета министров от 7 октября 2021 года существенно отразилось на деятельности наших детских развлекательных центров и привело к снижению посетителей на 80%. При этом кредитные обязательства, арендная плата, коммунальные, эксплуатационные платежи, расходы, связанные с обеспечением бизнеса, остались без изменений, - сказано в обращении предпринимателей республики.

Владельцы детских центров также попросили выделить им субсидию на заработные платы сотрудникам в период вынужденного простоя.