В Нижнекамске нашли антиваксеров, которые «отменили» QR-коды и пропускали в ТЦ всех желающих

Активистами оказались двое жителей Набережных Челнов – 31-летняя женщина и 39-летний мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские установили личности тех, кто пропускал людей без проверки QR-кода в один из торговых центров Нижнекамска: ими оказались двое жителей Набережных Челнов – 31-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Захватчики привлечены к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Также на женщину составили административный материал по статье «Самоуправство». Об этом сообщает Пресс-служба МВД по Татарстану.