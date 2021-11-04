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Общество4 ноября 2021 15:45

В Нижнекамске нашли антиваксеров, которые «отменили» QR-коды и пропускали в ТЦ всех желающих

Они привлечены к административной ответственности
Инзиля ШАКИРОВА
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Активистами оказались двое жителей Набережных Челнов – 31-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Активистами оказались двое жителей Набережных Челнов – 31-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские установили личности тех, кто пропускал людей без проверки QR-кода в один из торговых центров Нижнекамска: ими оказались двое жителей Набережных Челнов – 31-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Захватчики привлечены к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Также на женщину составили административный материал по статье «Самоуправство». Об этом сообщает Пресс-служба МВД по Татарстану.