В Лаишевском районе Татарстана во время прокладки траншеи землей засыпало двух человек

По предварительным данным, одному из погибших рабочих было 14 лет, второму – 21 год. Фото: МЧС Татарстана

В коттеджном поселке «Брайт Парк» Лаишевского района Татарстана во время проведения земляных работ обвалилась часть грунта траншеи для прокладки трубопровода. Два человека оказались засыпаны землей.

Первый рабочий погиб на месте происшествия, второй скончался в машине скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

По предварительным данным, одному из рабочих было 14 лет, второму – 21 год. Предположительно, погибшие привлекались к земляным работам в качестве подсобных рабочих.