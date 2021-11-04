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Здоровье4 ноября 2021 12:51

Минздрав Татарстана: Ждем поставок «КовиВака», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» имеются в достаточном количестве

В Казани прокомментировали сообщение о нехватке вакцин
Инзиля ШАКИРОВА
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В Минздраве призвали прививаться вакциной «Спутник V», так как она считается хорошей с точки зрения безопасности и эффективности.

В Минздраве призвали прививаться вакциной «Спутник V», так как она считается хорошей с точки зрения безопасности и эффективности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель управления здравоохранения Казани и замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков подтвердил, что в Казани, как и по всей стране, наблюдается нехватка некоторых вакцин от коронавируса. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в официальном Instagram-аккаунте мэрии Казани.

Жаворонков рассказал, что на данный момент приостановлено производство вакцины «КовиВак». Это произошло из-за замены линейки оборудования на производстве вакцины.

- Ждем возобновления поставок «КовиВака». Как только будет, сразу сообщим. Поставки «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» продолжаются, - сказал Жаворонков.

О наличии вакцин в поликлиниках Казани можно узнать в телеграм-боте.