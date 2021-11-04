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Здоровье4 ноября 2021 11:37

Власти Татарстана не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Но ограничения, введенные в республике ранее, продолжат действовать до улучшения эпидситуации
Инзиля ШАКИРОВА
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В зависимости от эпидемии ситуации в республике могут ввести дополнительные ограничения.

В зависимости от эпидемии ситуации в республике могут ввести дополнительные ограничения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлен не будет. Такое решение принял президент республики Рустам Минниханов. Он также отметил, что ограничения и ряд запретов сохранятся до улучшения эпидситуации.

Кроме того, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в Татарстане могут ввести дополнительные ограничительные меры. Их перечень сейчас находится на рассмотрении правительства республики.