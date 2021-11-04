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Общество4 ноября 2021 10:36

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Президент Татарстана пожелал жителям здоровья, добра, мира и благополучия
Инзиля ШАКИРОВА
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Минниханов отметил, что сплоченность поможет людям преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее развитие общества. Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов отметил, что сплоченность поможет людям преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее развитие общества. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днём народного единства.

- Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства, занимающим особое место в жизни многонациональной России. По прошествии более четырёх веков со времени преодоления внутренней смуты и изгнания из страны иностранных интервентов столь же ощутимыми и прочными остаются стремление нашего народа к отстаиванию высших идеалов мира, свободы, добра и справедливости, вера в традиционные духовные ценности и лучшее будущее новых поколений. Эти качества, позволившие сообща преодолеть трудные испытания прошлого и создать могучую державу, помогают нам сегодня жить, трудиться и достойно противостоять вызовам современности, - обратился Минниханов к жителям республики.

Президент Татарстана пожелал жителям здоровья, добра, мира и благополучия.