Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Минниханов отметил, что сплоченность поможет людям преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее развитие общества. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днём народного единства.

- Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства, занимающим особое место в жизни многонациональной России. По прошествии более четырёх веков со времени преодоления внутренней смуты и изгнания из страны иностранных интервентов столь же ощутимыми и прочными остаются стремление нашего народа к отстаиванию высших идеалов мира, свободы, добра и справедливости, вера в традиционные духовные ценности и лучшее будущее новых поколений. Эти качества, позволившие сообща преодолеть трудные испытания прошлого и создать могучую державу, помогают нам сегодня жить, трудиться и достойно противостоять вызовам современности, - обратился Минниханов к жителям республики.

Президент Татарстана пожелал жителям здоровья, добра, мира и благополучия.