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Общество3 ноября 2021 20:14

Казанцы начали массово жаловаться на новое покрытие в парке «Черное озеро»

Оно портит и окрашивает одежду, обувь и руки детей, которые играют на площадке
Инзиля ШАКИРОВА
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В качестве компенсации парк приготовил всем пострадавшим посетителям купоны на химчистку обуви и одежды.

В качестве компенсации парк приготовил всем пострадавшим посетителям купоны на химчистку обуви и одежды.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Казанцы начали массово жаловаться на новое покрытие на детской площадке в парке «Черное озеро». При сильной влажности оно окрашивает одежду, обувь и руки посетителей.

Как заявили в Instagram-аккаунте парка, это никак не связано с качеством новой щепки, которая используется под покрытие. Руководство парка выразило надежду, что после продолжительных дождей слой краски смоется и подобных проблем больше не будет. Ближайшее время на площадке установят предупреждающую табличку.

В качестве компенсации парк приготовил всем пострадавшим посетителям купоны на химчистку обуви и одежды.