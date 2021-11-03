Казанцы начали массово жаловаться на новое покрытие в парке «Черное озеро»

В качестве компенсации парк приготовил всем пострадавшим посетителям купоны на химчистку обуви и одежды. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Казанцы начали массово жаловаться на новое покрытие на детской площадке в парке «Черное озеро». При сильной влажности оно окрашивает одежду, обувь и руки посетителей.

Как заявили в Instagram-аккаунте парка, это никак не связано с качеством новой щепки, которая используется под покрытие. Руководство парка выразило надежду, что после продолжительных дождей слой краски смоется и подобных проблем больше не будет. Ближайшее время на площадке установят предупреждающую табличку.

В качестве компенсации парк приготовил всем пострадавшим посетителям купоны на химчистку обуви и одежды.