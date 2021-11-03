Как получить субсидии на нерабочие дни: пошаговая инструкция, в том числе для НКО

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (постановления Правительства РФ от 07 сентября 2021 № 1513, от 28.10.2021 №1849).

КОМУ ПОЛОЖЕНА СУБСИДИЯ НА НЕРАБОЧИЕ ДНИ?

Субсидия может быть предоставлена при одновременном выполнении следующих условий:

1. Организация или предприниматель должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства МСП по состоянию на 10 июля 2021 года, либо в реестр СОНКО;

2. Основной вид экономической деятельности налогоплательщика, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021 года, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики согласно перечню, прилагаемому к Постановлениям Правительства РФ от 07 сентября 2021 № 1513 и от 28.10.2021 №1849);

3. Организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП;

4. по состоянию на 1 июля 2021 года у него отсутствует задолженность свыше 3 тыс. рублей с учетом имеющейся переплаты.

А теперь рассчитаем размер субсидии. Расчет субсидии производится следующим образом:

- для ЮЛ и СОНКО: как произведение величины минимального размера оплаты труда 12 792 рублей (МРОТ) на количество работников в июне 2021 года;

- для ИП, имеющих работников: как произведение величины минимального размера оплаты труда 12 792 рублей (МРОТ) на количество работников в июне 2021 года, увеличенное на единицу (+ ИП);

- для ИП, не имеющих наемных работников: размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда (МРОТ) 12 792 рублей.

ВНИМАНИЕ! Важно знать! Количество работников за июнь 2021 года определяется на основании «Расчета по страховым взносам», представленного в налоговые органы в установленные сроки за 1 полугодие 2021 года. Данная субсидия предоставляется однократно.

Получение субсидии носит заявительный порядок, поэтому заявление по форме КНД 1150127 на получение субсидии следует направить в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту регистрации ИП. Форма заявления КНД 1150127 находится в приложении №4 прилагаемому к Постановлению Правительства РФ от 07 сентября 2021 № 1513. Заявление заполняется и представляется в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя. Можно также направить его по почте. На сайте ФНС России реализован сервис, позволяющий сформировать заявление на субсидию в бумажном виде. Оно будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату в течение трех рабочих дней. Об этом налогоплательщик будет проинформирован выбранным способом.

Налоговые органы принимают заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. С помощью специальных сервисов на сайте ФНС России можно самостоятельно проверить соответствие заявителя установленным критериям для получения субсидии, а также сформировать и направить заявление.

Всю информацию о субсидии на нерабочие дни для МСП и СОНКО, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, можно получить на промостранице «С 1 ноября 2021 – новая субсидия для пострадавшего от covid-19 бизнеса». Здесь приведена формула ее расчета в зависимости от категории налогоплательщика, основные требования к заявителям, а также порядок ее получения.