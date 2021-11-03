О закрытии ТОРМов в налоговых органах Татарстана

УФНС России по Республике Татарстан в связи с проведением организационно-штатных мероприятий сообщает о прекращении работы с 1 декабря 2021 года территориально-обособленных рабочих мест (ТОРМ) налоговых инспекций Республики Татарстан.

С 1 декабря 2021 налогоплательщики смогут получить государственные услуги в центральных офисах соответствующих инспекций:

- Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Татарстан (Арский район);

- Межрайонной ИФНС России № 9 по Республике Татарстан (Агрызский, Тукаевский, Менделеевский, Мензелинский, Актанышский районы);

- Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике Татарстан (Тюлячинский, Кукморский, Балтасинский, Мамадышский, Рыбно-слободской районы);

- Межрайонной ИФНС России № 11 по Республике Татарстан (Муслюмовский, Сармановский, Заинский районы);

- Межрайонной ИФНС России № 12 по Республике Татарстан (Алексеевский, Новошешминский, Спасский, Нурлатский, Аксубаевский, Алькеевский районы);

- Межрайонной ИФНС России № 16 по Республике Татарстан (Черемшанский район);

- Межрайонной ИФНС России № 17 по Республике Татарстан (Лениногорский, Азнакаевский, Бавлинский, Ютазинский районы).

Прекращение работы ТОРМов не повлияет на доступность услуг ФНС России, которые можно получить также через:

- сервисы на сайте ФНС России;

- Единый Контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22;

- Личные кабинеты налогоплательщиков для физических лиц, для юридических лиц или индивидуального предпринимателя;

- любое отделение МФЦ.

Для представления всех видов налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, за исключением декларации по форме НДС реализован сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме». Воспользоваться этим сервисом можно при наличии у налогоплательщика сертификата ключа квалифицированной электронной подписи, которая в настоящее время предоставляется налоговыми органами на бесплатной основе.

Кроме того, представить отчетность в электронном виде можно через операторов электронного документооборота, а декларации 3-НДФЛ - через сервис «Личный кабинет для физических лиц».

Управление напоминает, что вход в «Личный кабинет для физических лиц» возможен и с помощью учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Вход через госуслуги ЕСИА).