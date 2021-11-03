Пострадавшие от взрыва жители дома в Набережных Челнах начали получать компенсации

Денежные средства в размере 10 тысяч рублей выплачиваются тем, кто прописан в доме. Фото: МЧС Татарстана

Жильцы дома 48/20 Набережных Челнов, в котором произошел взрыв, начали получать финансовую помощь. Денежные средства в размере 10 тысяч рублей выплачиваются тем, кто прописан в доме. Об этом сообщил и. о. руководителя исполкома Илья Зуев на заседании горсовета автограда.

Зуев также отметил, что, помимо этих выплат, город помогает пострадавшим с проживанием и питанием, на эти цели было направлено более 650 тысяч рублей, и это не конечная цифра. Все, кто остался без дома, сейчас находятся в гостинице Open City, после чего им будет подобрано временное подходящее жилье. Сотрудники и ветераны ПАО «КАМАЗ» переселены в общежитие завода.

И. о. руководителя исполкома также сообщил, что в настоящее время идет разбор завалов и демонтаж поврежденных конструкций в разрушенном подъезде. Планируется, что на следующей неделе демонтаж будет завершен.

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