Из-за гибели малолетнего мальчика, который выпал из окна 6 этажа, возбудили уголовное дело

Утверждается, что в момент трагедии в квартире с мальчиком находилась его мать, старший брат и родственник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В эту среду из окна квартиры на 6 этаже дома на улице Горьковское шоссе выпал двухлетний мальчик. От полученных травм ребенок скончался в машине «скорой помощи» по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - от метили в ведомстве.

По предварительным данным, в квартире вместе с мальчиком находилась его мать, а также старший брат и родственник, который спал. В один из моментов женщина отвлеклась и не заметила, как ее младший сын залез на подоконник. Ребенок смог сам открыть окно, после чего, потеряв равновесие, он выпал наружу на козырек подъезда.