КАМАЗ заселил в общежитие своих сотрудников и ветеранов, чьи квартиры пострадали от взрыва газа в Набережных Челнах

Чтобы восстановить дом потребуется несколько месяцев и до 80 миллионов рублей. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах из отеля начали выселять сотрудников и ветеранов завода КАМАЗ, чьи квартиры пострадали от взрыва газа в доме на улице Татарстан. Их разметили в общежитии «КАМАЗжилбыта».

Начиная с 25 октября на содержание пострадавших в гостинице городские власти потратили более 600 тысяч рублей. Всего туда заселили 40 человек. В свою очередь на восстановление дома и поврежденных в нем квартир уйдет несколько месяцев и до 80 миллионов рублей.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также 70-летнего пенсионера Владимира Рочева.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку, как и остальных, увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева. Однако от полученных травм пенсионер скончался в больнице. Рассматриваются также версия некачественного оказания услуг по газоснабжению.

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