В банке «Открытие» стартовали выдачи кредитов по госпрограмме льготного кредитования ФОТ 3.0

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» приступил к массовой выдаче кредитов по возобновленной правительством РФ программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. Первые кредиты выданы 2 ноября 2021 года, прием заявок продолжается.

Программа будет действовать до 30 декабря. Она дает возможность предпринимателям получить льготный кредит по ставке 3% годовых на 18 месяцев. Ключевое условие получения кредита по ФОТ 3.0 – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%.

Программа распространяется на 17 отраслей бизнеса, наиболее пострадавших от эпидемических ограничений из списка, утвержденного правительством: в том числе музеи, зоопарки, парикмахерские и салоны красоты, компании в сфере гостиничного бизнеса, организации выставок и конференций, спорта и индустрии развлечений, учреждения дополнительного образования для детей и взрослых, турагентства и санаторно-курортные предприятия, химчистки, стоматологи частной практики.

Речь идет о компаниях, ранее получивших поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенных в реестр субъектов малого и среднего бизнеса после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в банке «Открытие» могут подать клиенты любого российского банка.

Сумма льготного кредита рассчитывается исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. Причем первые полгода действия кредита заемщики освобождаются от уплаты процентов и основного долга.

Кредитные средства по возобновляемой программе ФОТ 3.0 можно использовать на финансирование любых расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.