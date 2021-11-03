В Казани малолетний мальчик выпал из окна 6 этажа и погиб

Прибывшие на место происшествия медики "скорой" констатировали смерть мальчика. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту среду, 3 ноября, около 12.25 в Кировском районе Казани из окна квартиры на шестом этаже выпал малолетний ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сообщает прокуратура Татарстана.

По данному факту начата доследственная проверка, ход которой под контроль взял надзорный орган.

- В месте с мальчиком в квартире находилась его мать отец был на работе. По предварительным данным, ребенок самостоятельно открыл окно, а после выпал из него, - отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.