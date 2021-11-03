Власти Набережных Челнов выделили более 200 миллионов на безопасность школ и детсадов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что обеспечение безопасности всех школ и детсадов обойдется в 600 миллионов рублей. Фото: скриншот

Из бюджета Набережных Челнов предусмотрели выделение 200 миллионов рублей на обеспечение безопасности в школах и детсадах города. Такую сумму озвучили на заседании городского Совета, сообщает пресс-секретарь местной администрации Римма Мухаметзянова.

Также, по ее словам, более 20 миллионов рублей выделено из бюджета Татарстана на услуги охранников ЧОП в образовательных учреждениях города. Речь здесь идет об антитеррористической защите школ I и II категории опасности.

В свою очередь, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что обеспечение безопасности всех школ и детсадов города обойдется в 600 миллионов рублей.