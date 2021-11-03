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Общество3 ноября 2021 13:38

В начале ноября пассажиропоток в метро Казани упал на 24%

На это повлияли нерабочие дни, введенные из-за сложной ситуации с коронавирусом
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На рейсах было сокращено количество трамваев, троллейбусов и поездов в метро.

На рейсах было сокращено количество трамваев, троллейбусов и поездов в метро.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В ноябре в Казани наблюдается заметное снижение пассажиропотока в общественном транспорте. Так, в трамваях и троллейбусах с начала месяца он упал на 21%, а в метро – на 24%. Сообщает МУП «Метроэлектротранс».

- Изменения в расписании трамваев и троллейбусов города связаны с долгими выходными. Ранее их перевели на субботний график в период с 30 октября по 7 ноября, - отметили причинно-следственную связь на предприятии. - Полупустой транспорт на улицах Казани – признак неправильного распределения ресурсов, времени и сил.

Именно поэтому на рейсах и было сокращено количество трамваев, троллейбусов и поездов в метро.