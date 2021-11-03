В Набережных Челнах депутату грозит штраф за несанкционированный митинг против QR-кодов

Размер штрафа должен определить суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из инициаторов создания движения против обязательной вакцинации от коронавируса и автор жалобы в Генпрокуратуру на введение антиковидных мер депутат Горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева стала фигурантом административного дела. В отношении ее составили протокол за проведение несанкционированного митинга. Ранее власти города разрешили провести акцию протеста посвященной отмене QR-кодов в Татарстане, но после сославшись на коронавирусные ограничения – запрет на проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей, отказали в проведении митинга.

Но Гурьева и некоторые люди все же пришли на протестную акцию. За это в отношении депутата и составили протокол и теперь грозит денежный штраф.