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Общество3 ноября 2021 12:31

В Набережных Челнах депутату грозит штраф за несанкционированный митинг против QR-кодов

Правда, как мероприятие, протестная акция так в итоге и не состоялась
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Размер штрафа должен определить суд.

Размер штрафа должен определить суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из инициаторов создания движения против обязательной вакцинации от коронавируса и автор жалобы в Генпрокуратуру на введение антиковидных мер депутат Горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева стала фигурантом административного дела. В отношении ее составили протокол за проведение несанкционированного митинга. Ранее власти города разрешили провести акцию протеста посвященной отмене QR-кодов в Татарстане, но после сославшись на коронавирусные ограничения – запрет на проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей, отказали в проведении митинга.

Но Гурьева и некоторые люди все же пришли на протестную акцию. За это в отношении депутата и составили протокол и теперь грозит денежный штраф.