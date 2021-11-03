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Здоровье3 ноября 2021 12:12

В Татарстане за одни сутки выявили 182 новых случая коронавируса

Пришлось госпитализировать 50 человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Только в Казани выявили 127 новых случаев.

Только в Казани выявили 127 новых случаев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике за прошедшие сутки было зарегистрировано 182 новых случая коронавируса, из них только один является завозным, остальные – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 50 заболевшим, остальные – 132 пациента, получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

По-прежнему в антилидерах по суточному приросту случаев заражения коронавирусом Казань. За минувшие сутки в столице республики выявили 127 новых случаев. НА втором месте Набережные Челны – 27 новых случаев.

Всего, по состоянию на 3 ноября, в Татарстане было зарегистрировано 31 326 случаев коронавируса, в 25 624 из них люди смогли выздороветь, а 1 007 случаях скончались в результате болезни.