В Казани начали реставрировать памятник архитектуры XIX века «Дом Дротоевского»

Здание было возведено в 1837 году по проекту архитектора Фомы Петонди. Фото: okn.tatarstan.ru

В Казани началась реставрация памятника архитектуры федерального значения «Дом Дротоевского». Он расположен по адресу: ул.Карла Маркса, 56/11.

Дом Дротоевского был возведен в 1837 году по проекту архитектора Фомы Петонди. Он был в собственности титулярного советника Александра Дротоевского. Художественная ценность здания – декор в стиле ампир на фасаде, выполненный в технике резьбы по дереву.

В рамках реставрации рабочие усилят фундамент объекта, восстановят полы и перекрытия, произведут гидроизоляцию стен путем инъектирования и монтаж крыши. Также будут восстановлены деревянные конструкции во внутренних помещениях.