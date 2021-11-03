Автомобилистам Татарстана выставили транспортный налог на 4,5 миллиарда рублей

Проверить правильность расчета суммы транспортного налога в налоговом уведомлении можно с помощью сервиса «Калькулятор транспортного налога ФЛ»

В Татарстане завершена рассылка налоговых уведомлений за 2020 год всем владельцам транспортных средств и объектов недвижимости. Так, жителям республики направлено более 2,1 миллиона уведомлений на 8,1 миллиарда рублей, из них 4,5 миллиарда – это транспортный налог. Его плательщиками являются физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства.

На сумму исчисленного транспортного налога влияют, в частности: налоговая ставка; коэффициент, зависящий от срока владения транспортным средством в течение календарного года; повышающий коэффициент в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей и право на льготы.

Проверить правильность расчета суммы транспортного налога в налоговом уведомлении можно с помощью сервиса «Калькулятор транспортного налога ФЛ». К примеру, рассчитаем сумму транспортного налога на автомобиль с мощностью двигателя 107 лошадиных сил (л.с). Налоговая ставка по автомобилям с мощностью двигателя свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно в Татарстане составляет 35 рублей с каждой лошадиной силы. Для определения суммы налога за год необходимо ставку умножить на мощность, в данном случае транспортный налог за год получается 3 745 рублей.

Для определения суммы транспортного налога за год для дорогих автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей необходимо ставку умножить на мощность и повышающий коэффициент. Перечень таких автомобилей размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России . и на официальном сайте ФНС России . Документ необходим для расчета транспортного налога с учетом повышающего коэффициента.

Льготы по транспортному налогу предусмотрены федеральным и региональным законодательством.

Так, например, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации транспортным налогом не облагаются специально оборудованные для использования инвалидами или полученные через социальную защиту легковые автомобили транспортные средства, спецтехника сельхозпроизводителей, лодки с двигателем до 5 лошадиных сил.

Кроме того, транспортное средство, находящееся в розыске, не облагается налогом до месяца его возврата владельцу. То есть если розыск прекращен, а машину не нашли, налог начисляться не будет. Налогоплательщику не требуется ежегодно подтверждать факт угона транспортного средства.

Не исчисляется транспортный налог и в отношении транспортного средства, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или уничтожением. Для этого необходимо представить заявление о его гибели или уничтожении, а также при наличии документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения (например, акт утилизации) в налоговый орган по своему выбору либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Региональным Законом Республики Татарстан №24-ЗРТ от 29 ноября 2002 года «О транспортном налоге» предусмотрены налоговые льготы определенным категориям граждан, к которым отнесены также инвалиды I и II групп, имеющих в собственности автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. При этом льгота по транспортному налогу предусмотрена за один автомобиль.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2020 года, можно посредством сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

В текущем году в Татарстане налоговыми льготами по транспортному налогу воспользовались более 40 тысяч человек. Общая сумма налоговых льгот для данной льготной категории налогоплательщиков составила 107 миллионов рублей.

Кроме того, около 22 тысячам индивидуальным предпринимателям, имеющих транспортные средства и ведущих свою деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в прошедшем году от распространения новой коронавирусной инфекции, предоставлены налоговые льготы за 2020 год в сумму 87 миллионов рублей.

УФНС России по Республике Татарстан напоминает жителям республики о необходимости уплатить имущественные налоги за 2020 год в срок не позднее 1 декабря 2021 года.