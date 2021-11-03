В Зеленодольске ночью от поджога пострадали сразу пять автомобилей

Один из автомобилей сгорел полностью. Фото: МЧС Татарстана

Ночью 3 ноября – в 1.02, в экстренные службы очевидцы сообщили о пожаре в Зеленодольске по адресу: улица Королева, 19. Сообщает МЧС Татарстана.

Через несколько минут на место прибыли пожарные подразделения. Они установили, что около дома горит пять автомобилей, которые были припаркованы рядом друг с другом. Огонь удалось потушить.

- В результате пожара автомобиль «ГАЗель Бизнес» сгорел полностью; у Renault Kaptur сгорел салон, передняя часть, левая и правая стороны кузова на площади; у ВАЗ-2107 сгорело переднее левое крыло, фара и бампер; у Renault Duster сгорела левая сторона кузова; у Nissan Note сгорел салон, моторный отсек, левая и правая стороны кузова, - сообщили в МЧС Татарстана.

Там также отметили, что общая площадь возгорания составила 20,5 квадратных метров, а предварительная причина его возникновения – поджог.