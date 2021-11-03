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Общество3 ноября 2021 11:15

Власти Набережных Челнов выставили на торги участок под жилье за 66 миллионов рублей

За эти деньги землю предлагается взять в аренду на 10 лет
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время на участке уже идет строительство нового жилого комплекса «Притяжение»

В настоящее время на участке уже идет строительство нового жилого комплекса «Притяжение»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполком Набережных Челнов выставил на аукцион земельный участок в Орловском поле. Данная территория отведена под высотную застройку оценили в более чем 66 миллионов рублей.

С победителем аукциона будет подписан договор аренды со сроком действия 10 лет. Торги состоятся 1 декабря.

Площадь участка превышает 44 тысячи квадратных метров. Он расположен возле СНТ «Юбилейный». В настоящее время здесь уже идет строительство нового жилого комплекса «Притяжение». СообщаетChelny-biz.