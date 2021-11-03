Власти Набережных Челнов выставили на торги участок под жилье за 66 миллионов рублей

В настоящее время на участке уже идет строительство нового жилого комплекса «Притяжение» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполком Набережных Челнов выставил на аукцион земельный участок в Орловском поле. Данная территория отведена под высотную застройку оценили в более чем 66 миллионов рублей.

С победителем аукциона будет подписан договор аренды со сроком действия 10 лет. Торги состоятся 1 декабря.

Площадь участка превышает 44 тысячи квадратных метров. Он расположен возле СНТ «Юбилейный». В настоящее время здесь уже идет строительство нового жилого комплекса «Притяжение». СообщаетChelny-biz.