Предприятие автомобильных дорог Набережных Челнов продает технику почти на 7 миллионов рублей

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 ноября Фото: Иван ВИСЛОВ

Предприятие автомобильных дорог Набережных Челнов выставило на продажу 28 единиц транспортной техники. Список лотов компании оценивается в 6,97 миллиона рублей. Он включает в себя в том числе легковые автомобили, автопогрузчики и снегоуборочную технику. Сообщают «Челнинские известия».

Самый крупный лот – дорожная комбинированная машина 2014 года выпуска с начальной ценой почти четыре миллиона рублей. Легковой автомобиль «ГАЗ 33102» 2003 года выпуска, известную как «Волга», намерены продать за 5,2 тысячи рублей.

Также на продажу выставлены легковые автомобили «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2110», каждую из которых оценили в семь тысяч рублей. За 7,2 тысячи рублей намерены продать «Ладу Приору», за 10,1 тысячи рублей – «ВАЗ-21110», за 25 тысяч рублей – «ВАЗ-2112» и за 52,1 тысячи рублей – «FIAT Albea».

Подать заявку на участие в торгах можно до 12 ноября. Сам аукцион назначен на 16 ноября.