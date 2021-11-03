В Татарстане бывший имам осужден за экстремизм

Сторона защиты намерена обжаловать приговор Фото: Артем КИЛЬКИН

Приволжский районный суд Казани вынес приговор по делу бывшего имама местной мечети «Аль-Иман», бывшего преподавателя Российского исламского института Габдрахмана Наумова. Он приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сообщает «Коммерсантъ-Казань».

Дело на Наумова было возбуждено еще весной 2020 года. Его обвинили в создании ячейки запрещенного в России объединения «Нурджулар» и его финансировании через молодежный проект. По версии стороны обвинения, мужчина организовывал у себя дома «тайные агитационные собрания», а в мечетях республики проводил «агитационные занятия».

Бывший имам вину отрицает. Он утверждает, что всегда был приверженцем традиционного ислама, а выделенные деньги направлял на помощь детям и студентам.

В прениях прокуратура запрашивала для Габдрахмана Наумова восемь лет и пять месяцев колонии. Суд решил приговорить его на меньший срок.

Сторона защиты заявила, что обжалует приговор, подчеркнув, что ни один свидетель по данному делу напрямую не сказал, что обвиняемый вовлекал кого-то в экстремистскую организацию.