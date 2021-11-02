Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье2 ноября 2021 19:03

В Татарстане подтверждено еще 10 случаев смерти от COVID-19

Очередными жертвами инфекции в республике стали восемь женщин и двое мужчин
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1007.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1007.

Фото: Иван МАКЕЕВ

2 ноября Минздрав Татарстана сообщил еще о десяти смертях от коронавируса в республике.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - заявили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 88 и 72 лет, а также восемь женщин в возрасте 59, 73, 84, 79, 62, 84, 61 и 87 лет.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1007.