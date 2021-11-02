За прошедшие выходные в Татарстане выявлено 45 нарушений антиковидных мероприятий

Большая часть нарушений совершена в крупных городах Татарстана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие выходные, 30 и 31 октября, сотрудники органов внутренних дел Татарстана во время рейдов выявили 45 правонарушений антиковидных мероприятий, большая часть которых совершена в крупных городах: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Зеленодольск и Заинск.

Так, среди выявленных нарушения:

- 8 правонарушений за оказание услуг общественного питания без проверки QR-кода;

- 6 правонарушений за продажу непродовольственных товаров внутри объекта площадью более 150 квадратных метров без проверки QR-кода;

- 4 правонарушения выявлено по деятельности компьютерных салонов после 23:00;

- 7 правонарушений за оказание услуг по курению кальяна;

- 17 правонарушений по деятельности кафе и магазинов после 23:00;

- 1 правонарушение по деятельности ломбарда и за оказание услуг без индивидуальных средств защиты.