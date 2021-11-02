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Общество2 ноября 2021 16:43

Под строительство трассы М7 власти Татарстана зарезервировали 153 земельных участка

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
Инзиля ШАКИРОВА
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Трасса от Казани до Екатеринбурга станет продолжением уже реализуемого проекта скоростного автобана М12 из Москвы в Татарстан, время в пути по которому займет 6,5 часов вместо 12.

Трасса от Казани до Екатеринбурга станет продолжением уже реализуемого проекта скоростного автобана М12 из Москвы в Татарстан, время в пути по которому займет 6,5 часов вместо 12.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Татарстана зарезервировали под строительство трассы М7 153 земельных участка в двух районах республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Так, зарезервированные властями территории находятся в Актанышском и Мензелинском районах Татарстана.

Напомним, трасса от Казани до Екатеринбурга станет продолжением уже реализуемого проекта скоростного автобана М12 из Москвы в Татарстан, время в пути по которому займет 6,5 часов вместо 12.