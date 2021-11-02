8 ноября в ряде домов Кировского района Казани отключат воду

Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 ноября в ряде домов Кировского района Казани почти на сутки отключат водоснабжение. Это связано с работами по подключению водопровода.

Так, с 9:00 8 ноября до 6:00 9 ноября воды не будет по адресам: улица Ильича, 19/43, 21, 21/8, 30, улица Лейтенанта Красикова, 2, 4, 6, 8, 12, 12/1, 12а, 12б, улица Политехническая, 3а (ледовая арена), улица Революционная, 12, 14, 14 корпус 1; 16, 16/1, 16/2, 16 корпус 1; 39, 41, 41а, 43, 43/19.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.