В Татарстане отремонтировали автодорогу Ким – Кузнечиха – Лесная Хмелевка

Данная дорога соединяет Татарстан с Ульяновской областью. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Спасском районе Татарстана завершился ремонт региональной дороги Ким – Кузнечиха – Лесная Хмелевка. Там обновили участок протяженностью два километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Данная дорога соединяет Татарстан с Ульяновской областью. Она запроектирована по нормативам 4 технической категории с 2 полосами движения и шириной проезжей части 7 метров. Дорогу не ремонтировали уже больше 10 лет.

В рамках обновления из высокоплотного мелкозернистого асфальтобетона уложен верхний слой покрытия, закреплены оси трассы, укреплены обочины по метру с каждой стороны. Также нанесена дорожная разметка.