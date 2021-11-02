За одни сутки в Татарстане выявили 184 новых случая коронавируса

Всего в Татарстане коронавирус был выявлен у 31 144 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за прошедшие сутки было зарегистрировано 184 новых случая коронавируса, все эти заражения произошли контактным путем, сообщили в Минздраве Татарстана.

При этом 55 инфицированных пришлось увезти в больницу, а остальные 129 пациентов будут лечиться на дому. Стоит отметить, что антилидером за эти сутки по приросту числа заболевших коронавирусом по-прежнему остается Казань – 112 новых случаев заражения. Далее следуют Набережные Челны – 21 новый случай за сутки.

Всего же в Татарстане за все это время коронавирус был выявлен у 31 144 человек, 25 497 из которых смогли выздороветь, а 997 человек скончались в результате болезни.