В нерабочие дни в Татарстане снова заработал волонтерский штаб #МыВместе

В команду волонтеров акции в этот раз войдут более 2 000 человек. Фото: minmol.tatarstan.ru

Со 2 ноября в Татарстане возобновилась работа волонтерского штаба #МыВместе. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, из-за которой были и введены нерабочие дни

При этом, например, помимо покупки и доставки продуктов, лекарств, предметов первой необходимости, добровольцы окажут пожилым людям помощь в получении QR-кодов в МФЦ и психологической поддержки.

- Для того, чтобы получить помощь волонтеров, пожилые люди могут позвонить по номеру: 8 800-200-34-11, - сообщает Минмолодежи Татарстана.

К слову, волонтером движения #МЫВМЕСТЕ может стать каждый, для этого необходимо позвонить по все тому же бесплатному номеру «горячей линии»: 8 800-200-34-11 и оставить заявку, сказав: «Хочу стать волонтером». В команду волонтеров акции в этот раз войдут более 2 000 человек.

СПРАВКА

Еще с 15 октября волонтеры и представители студенческих трудовых отрядов начали оказывать ежедневные консультации по получению QR-кодов в 12 отделах МФЦ Казани. В каждом пункте находятся по 1-5 волонтеров в смену в зависимости от нагрузки. Ежедневно в пункты выходит 60-70 студентов, то есть по 33-35 человек в одну смену. Основные вопросы касаются печати QR-кодов на бумажный носитель, а также помощь в регистрации на ЕСИА Госуслуги.