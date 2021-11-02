Гендиректор Набережночелнинского кранового завода освобожден из-под стражи

Верховный суд Татарстана изменил постановление нижестоящей инстанции Фото: Артем КИЛЬКИН

2 ноября Верховный суд Татарстана освободил из-под стражи гендиректора Набережночелнинского кранового завода Марса Тимербулатова. Сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело на Тимербулатова было заведено 11 октября. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Своей вины он не признал, сославшись на состояние здоровья. По его словам, из-за перенесенной тяжелой операции на сердце заводом по факту уже с прошлого года управляли его заместители. Гендиректор НЧКЗ назвал сумму налогов баснословной, утверждая, что у предприятия не было таких объемов производства.

Однако 17 октября Советский районный суд Казани все же принял решение отправить Тимербулатова в СИЗО.

Решение было обжаловано, затем Верховный суд Татарстана изменил постановление нижестоящей инстанции. Тимербулатова освободили запрет определенных действий.

Напомним, ранее гендиректор Набережночелнинского кранового завода стал фигурантом уголовного дела на 404 миллиона рублей. Его задержали в аэропорту и доставили в Казань для проведения следственных действий с его участием.