В Татарстане выявлены новые участки земли под жилищное строительство

13 из выявленных участков предусмотрены для возведения индивидуального жилья, остальные четыре – для многоквартирных домов. Фото: rosreestr.tatarstan.ru Фото:

В Татарстане появились 17 земельных участков, предназначенных для строительства жилья. 13 из них предусмотрены для возведения индивидуального жилья, остальные четыре – для многоквартирных домов. Сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Площадь всех участков составляет более 74 тысяч квадратных метров. Территориально данные участки находятся в Альметьевском, Зеленодольском, Нижнекамском, и Пестречинском районах республики.

Информацию о них уже разместили на сервисе публичной кадастровой карты «Земля для стройки». Там потенциальные инвесторы, застройщики и граждане в режиме онлайн могут оценить и без рисков выбрать подходящие для строительства жилья земли. Работа по выявлению подобных участков продолжается.