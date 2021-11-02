Международный аэропорт «Казань» начал работать по зимнему расписанию

Зимнее расписание действует с 31 октября 2021 года по 26 марта 2022 года. Фото: kazan.aero

В международном аэропорту «Казань» вступило в силу зимнее расписание. Период с 31 октября 2021 года по 26 марта 2022 года для авиагавани пополнится новыми международными и внутренними авиаперевозками.

Из Татарстана можно будет улететь в курортные города Египта. Масштабная программа рейсов включает регулярные и чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Ряд авиакомпаний представил зимнюю программу в курорты ОАЭ – Шарджу и Дубай.

В среднем три раза в месяц будут осуществляться трансатлантические перелёты в Доминикану. Рейсы запланированы в города Ла-Романа и недавно открытый Пунта-Кана.

Зимой в Минск из Татарстана самолеты будут летать дважды в неделю. Также ведётся работа по увеличению количества вылетов в Будапешт.

Традиционно высоким остается спрос на направления в Турцию. В зимнем расписании предусмотрели большое количество рейсов в Стамбул и Анталью.

Внушительный вклад в развитие маршрутной сети аэропорта «Казань» окажут вылеты в страны СНГ, в частности, благодаря направлению Актобе-Казань-Актобе.

На зимний период увеличено количество рейсов внутри страны. Так, помимо стандартных вылетов, дополнительно добавились по пять вылетов в неделю в направлении Сочи и по три вылет – в Симферополь.

В январе авиавокзал откроет рейс из Казани в Грозный. А число вылетов в Калининград увеличится до трех рейсов еженедельно.

Маршруты Казань-Москва тоже участятся. Зимой, в зависимости от месяца, самолеты в среднем будут выполнять по 20-25 рейсов в сутки.